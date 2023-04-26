«Слишком долго сидит!»: Грозят ли Турции беспорядки из-за поражения Эрдогана
Кандидат от оппозиции напирает на то, что Турция устала от «засидевшегося» Эрдогана, однако это слабый аргумент для выхода людей на улицы, сказал в эфире НСН Андрей Чупрыгин.
У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть реальные шансы проиграть выборы, однако это не приведет к массовым беспорядкам, заявил в интервью НСН старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.
Президентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. По данным агентства Bloomberg, опросы показывают, что кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу может набрать на выборах 49% голосов, а Эрдоган 42%.
«У Эрдогана действительно не очень хорошая ситуация. Впервые за все время, как он находится у власти, у него есть шанс выборы проиграть, хотя не думаю, что это произойдет. Кылычдароглу сильный оппонент, с сильной повесткой, эта история борьбы с коррупцией архипопулярна и всегда вызывает положительные сантименты у населения», - сказал Чупрыгин.
При этом он не верит, что жители Турции выйдут на улицы в случае победы кого-либо из кандидатов.
«В Турции бывали военные перевороты, один из которых произошел совсем недавно, но я не припомню каких-то серьезных уличных беспорядков в результате выборов. Кроме того, там на самом деле некому не с кем бороться, разницы между предвыборными программами Эрдогана и Кылычдароглу нет. Кылычдароглу больше упирает на то, что Турция слишком устала от Эрдогана: слишком долго сидит, но это недостаточно сильный на Востоке аргумент для того, чтобы кто-то выходил на улицы. Не думаю, что там будет что-то такое», - заключил собеседник НСН.
69-летний Реджеп Тайип Эрдоган является президентом Турции с 2014 года, он представляет на выборах «Республиканский альянс». Единому кандидату от оппозиционного «Народного альянса» Кемалю Кылычдароглу 74 года.
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