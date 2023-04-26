«Слишком долго сидит!»: Грозят ли Турции беспорядки из-за поражения Эрдогана

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть реальные шансы проиграть выборы, однако это не приведет к массовым беспорядкам, заявил в интервью НСН старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.

Президентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. По данным агентства Bloomberg, опросы показывают, что кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу может набрать на выборах 49% голосов, а Эрдоган 42%.