Санду заявила о готовности выдвинуть вотум недоверия премьеру Молдавии

Санду ранее заявляла об отставке премьера и досрочных выборах в парламент на акции протеста в центре Кишинева. Участники акции также поддержали отставку премьера, который, по их мнению, не справляется со своими обязанностями.

Санду отметила, что партия "Действие и солидарность", которой она руководит, готова выдвинуть вотум недоверия правительству в парламенте. Избранный президент также добавила, что не настаивает на проведении митингов во время пандемии COVID-19, однако подчеркнула, что проведенная акция была необходима для того, чтобы показать парламенту народное недовольство.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон в видеообращении на своей странице в Facebook ранее заявил, что его преемница организовывает бессмысленные акции и подвергает своих избирателей опасности.





