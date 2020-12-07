Санду заявила о готовности выдвинуть вотум недоверия премьеру Молдавии
Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о готовности выдвинуть в парламенте вотум недоверия премьер-министру страны Иону Кику в случае его отказа от добровольной отставки. Об этом сообщает РИА Новости.
Санду ранее заявляла об отставке премьера и досрочных выборах в парламент на акции протеста в центре Кишинева. Участники акции также поддержали отставку премьера, который, по их мнению, не справляется со своими обязанностями.
Санду отметила, что партия "Действие и солидарность", которой она руководит, готова выдвинуть вотум недоверия правительству в парламенте. Избранный президент также добавила, что не настаивает на проведении митингов во время пандемии COVID-19, однако подчеркнула, что проведенная акция была необходима для того, чтобы показать парламенту народное недовольство.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон в видеообращении на своей странице в Facebook ранее заявил, что его преемница организовывает бессмысленные акции и подвергает своих избирателей опасности.
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