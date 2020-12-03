«У Кишинева нет плана». В Приднестровье ответили Молдавии по миротворцам
Политолог из Приднестровья рассказал НСН, что высказывания властей Молдавии по российским миротворцам носят ритуальный характер.
Избранный президент Молдавии Майя Санду высказалась за вывод из Приднестровья Оперативной группы российских войск, боеприпасов и преобразование миротворческой операции с участием России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не согласна с заявлением Санду о выводе миротворцев.
Политолог из Приднестровья Сергей Широков рассказал НСН, что Приднестровье - это единственная место, где Россия и Украина сотрудничают по обороне.
«За 28 лет со времени прекращения вооруженного конфликта люди привыкли доверять миротворцам. Действующие механизмы миротворческой миссии России выстроены таким образом, что угроза прямого военного столкновения между сторонами минимальна. Следует учитывать, что Приднестровье и Молдова также являются участниками миротворческой операции, а ОБСЕ ведет постоянный мониторинг ситуации в Зоне безопасности. Кроме того, Приднестровье - это единственная место, где Россия и Украина осуществляют прямое военное сотрудничество, учитывая присутствие в Зоне безопасности группы украинских военных наблюдателей, а в ОКК – делегации Украины», - сказал он.
Собеседник НСН добавил, что власти Молдавии регулярно позволяют себе неоднозначные заявления по поводу отношения к России и миротворческому контингенту.
«Последние декларации молдавских властей являются в большей степени ритуалом, нежели неким планом действий. Предполагаем, что в ближайшее время риторика молдавских властей в значительной степени утихнет. Что касается уходящего президента Молдовы Игорь Додона, стоит отметить, что его высказывания в отношении военно-политического присутствия России в регионе также были разнонаправленными, а позиция в целом достаточно путаной. Говорить о какой-либо серьезной роли Додона в этом процессе, как, впрочем, и в других процессах (включая политическое урегулирование) было бы сильным преувеличением», - отметил политолог.
В ноябре в Молдавии прошли президентские выборы, победу на которых одержала глава Партии действия и солидарности Майя Санду. В сделанных сразу после выборов заявлениях она дала понять, что не настроена на мягкий диалог с Тирасполем, так как такой подход со стороны Кишинева не дал результатов.
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