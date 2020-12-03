«У Кишинева нет плана». В Приднестровье ответили Молдавии по миротворцам

Избранный президент Молдавии Майя Санду высказалась за вывод из Приднестровья Оперативной группы российских войск, боеприпасов и преобразование миротворческой операции с участием России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не согласна с заявлением Санду о выводе миротворцев.

Политолог из Приднестровья Сергей Широков рассказал НСН, что Приднестровье - это единственная место, где Россия и Украина сотрудничают по обороне.

«За 28 лет со времени прекращения вооруженного конфликта люди привыкли доверять миротворцам. Действующие механизмы миротворческой миссии России выстроены таким образом, что угроза прямого военного столкновения между сторонами минимальна. Следует учитывать, что Приднестровье и Молдова также являются участниками миротворческой операции, а ОБСЕ ведет постоянный мониторинг ситуации в Зоне безопасности. Кроме того, Приднестровье - это единственная место, где Россия и Украина осуществляют прямое военное сотрудничество, учитывая присутствие в Зоне безопасности группы украинских военных наблюдателей, а в ОКК – делегации Украины», - сказал он.