Додон обвинил Санду в организации бессмысленных протестов

Действующий президент Молдавии Игорь Додон в видеообращении на своей странице в Facebook заявил, что его преемница Майя Санду сеет хаос в стране.

По словам главы государства, его преемница организовывает «бессмысленные протесты» и снова зовёт граждан на улицы 6 декабря, при том, что «никто не мешает ей вступить в должность».

«Граждане, не позволяйте собой манипулировать, зачем нам сейчас выводить людей, чтобы заразить их коронавирусом? Те, кто сеют хаос, должны взять на себя ответственность за страну», - отметил Додон.

Президент добавил, что Санду имеет возможность не только выступить со своими собственными законодательными инициативами, но и опротестовать действующие законы в Конституционном суде, а также отправить в отставку кабмин.

Ранее молдавский парламент принял законопроект о выходе Службы информации и безопасности из подчинения президенту республики, который зарегистрировала поддерживающая Додона Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), передаёт RT. В связи с этим Санду обвинила действующего главу государства в попытке узурпировать власть и призвала граждан страны выйти 6 декабря на акцию протеста.

Второй тур президентских выборов в Молдавии прошёл 15 ноября. По официальным данным ЦИК, победу одержала Санду, которую поддержали 75,61% избирателей. Инаугурация нового президента намечена на 24 декабря.

