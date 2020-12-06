Санду призвала правительство Молдавии к немедленной отставке

«Правительство должно немедленно отправиться в отставку и запустить процедуру роспуска парламента», — заявила политик.

Санду считает, что отставка кабмина необходима для проведения досрочных выборов в парламент Молдавии, отмечает RT.

Во время акции перед зданием правительства Молдавии, из-за которой протестующие перекрыли движение в городе, Санду поддержали сторонники и представители разных политических организаций.

Майя Санду была избрана президентом 15 ноября в ходе второго тура выборов. По данным ЦИК Молдавии, Санду поддержали 75,61% избирателей. За действующего президента Додона проголосовали 42,39% граждан. Инаугурация нового главы государства намечена на 24 декабря.

