Санду призвала правительство Молдавии к немедленной отставке
Избранный молдавский президент Майя Санду во время акции протеста в Кишинёве заявила, что правительство должно немедленно уйти в отставку, сообщает РИА Новости.
«Правительство должно немедленно отправиться в отставку и запустить процедуру роспуска парламента», — заявила политик.
Санду считает, что отставка кабмина необходима для проведения досрочных выборов в парламент Молдавии, отмечает RT.
Во время акции перед зданием правительства Молдавии, из-за которой протестующие перекрыли движение в городе, Санду поддержали сторонники и представители разных политических организаций.
Майя Санду была избрана президентом 15 ноября в ходе второго тура выборов. По данным ЦИК Молдавии, Санду поддержали 75,61% избирателей. За действующего президента Додона проголосовали 42,39% граждан. Инаугурация нового главы государства намечена на 24 декабря.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+29 039 / сут.
Умерли
43 141+457 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+21 342 / сут.
- Фальков рассказал о формате зимней сессии в вузах
- В Ростове-на-Дону локализовали крупный пожар на рынке
- Санду призвала правительство Молдавии к немедленной отставке
- Мясников объяснил разницу между вакцинами от коронавируса
- Музыканта российской группы «Звуки Му» не впустили на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru