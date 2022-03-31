«Лишние деньги»: Сенатор Цеков против референдума РФ о присоединении Южной Осетии

Сейчас самое подходящее время для того, чтобы Южная Осетия присоединилась к России, но проводить внутрироссийский референдум по этому вопросу не нужно. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

Ранее первый зампредседателякомитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий рассказал, что Южная Осетия может проголосовать за вхождение в состав России в мае или июне 2022 года. 30 марта президент республики Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия желает войти в состав России. О перспективах вхождения в состав РФ ранее высказывались в ДНР и ЛНР.