«Лишние деньги»: Сенатор Цеков против референдума РФ о присоединении Южной Осетии
80% россиян поддержат присоединение Южной Осетии к России, при этом такое решение не усугубит положение РФ в мире, заявил в эфире НСН сенатор Сергей Цеков.
Сейчас самое подходящее время для того, чтобы Южная Осетия присоединилась к России, но проводить внутрироссийский референдум по этому вопросу не нужно. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
Ранее первый зампредседателякомитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий рассказал, что Южная Осетия может проголосовать за вхождение в состав России в мае или июне 2022 года. 30 марта президент республики Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия желает войти в состав России. О перспективах вхождения в состав РФ ранее высказывались в ДНР и ЛНР.
«Не считаю правильным проводить референдум в России о присоединении Южной Осетии и республик Донбасса, тратить лишние деньги. Нам и так понятно настроение граждан РФ. Я уверен, что больше 70-80% это поддержат», - заявил, со своей стороны, Цеков.
По его мнению, присоединение Южной Осетии к России сейчас «абсолютно своевременно».
«На фоне всего происходящего это своевременно и в принципе не вызовет никакого негатива, как у нас в стране, так и за ее пределами. В Европе сейчас понимают, что нарушили все правила существования межгосударственных и внутригосударственных отношений. Они практически отказались от всех своих принципов, всех норм международного права, в частности в сфере экономических отношений. А мы, с учетом сложившейся ситуации, имеем полное право поставить на первое место не незыблемость границ, о которой много говорят на Западе, при этом их нарушая, а одно из основополагающих прав ООН и международных правовых документов – право на самоопределение. Поэтому ситуация более чем подходящая для того, чтобы Южная Осетия воссоединилась с Северной, и со своей Родиной – Россией», - подчеркнул он.
При этом сенатор считает, что присоединение республики не повлияет на положение РФ на мировой арене.
«Разве можно еще что-то усугубить в международном положении России? С учетом всего того, что приняла Западная Европа, США и союзники по отношению к РФ, я думаю, что усугубить положение уже нельзя», - заключил Цеков.
Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко никогда не признает Абхазию, Крым и Южную Осетию, он придерживается антироссийской риторики, чтобы Запад и дальше пожимал ему руку.
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