Саммит в нормандском формате завершился

Отмечается, что саммит длился около 5,5 часов, из них 1,5 часа выделилось на двустороннее общение Путина и Зеленского. Российский лидер прокомментировал свою первую личную встречу, отметив свою удовлетворенность диалогом.

По информации агентства, последние 2 часа переговоры продолжались за ужином. Эта встреча стала первой после трехлетнего перерыва.

Ранее стало известно, что РФ и Украина не пришли к соглашению по газовому вопросу.







