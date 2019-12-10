Саммит в нормандском формате завершился

10 декабря 201901:07

Встреча «нормандской четверки» в Париже завершилась. Об этом сообщает РИА Новости.

Адъютант его превосходительства в «нормандском формате»

Отмечается, что саммит длился около 5,5 часов, из них 1,5 часа выделилось на двустороннее общение Путина и Зеленского. Российский лидер прокомментировал свою первую личную встречу, отметив свою удовлетворенность диалогом.

По информации агентства, последние 2 часа переговоры продолжались за ужином. Эта встреча стала первой после трехлетнего перерыва.

Ранее стало известно, что РФ и Украина не пришли к соглашению по газовому вопросу.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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