Украина и Россия не достигли соглашения по газу

По словам Витренко, стороны «договорились продолжать договариваться». Он отметил, что планируются и двусторонние встречи РФ и Украины, и с участием Еврокомиссии. Также Витренко подчеркнул, что претензии к России по арбитражам остаются в силе.

Десятилетний контракт на транзит газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" заканчивается в конце декабря.

Ранее «Укртранснафта» и российская «Транснефть» продлили на десять лет договор о транзите нефти через территорию Украины. Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН объяснил, почему стало возможным продление этого договора на фоне конфликта России и Украины по поводу транзита газа.







