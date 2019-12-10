Украина и Россия не достигли соглашения по газу
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что газовый вопрос в ходе саммита в нормандском формате в Париже решен не был. Об этом сообщает Интерфакс.
По словам Витренко, стороны «договорились продолжать договариваться». Он отметил, что планируются и двусторонние встречи РФ и Украины, и с участием Еврокомиссии. Также Витренко подчеркнул, что претензии к России по арбитражам остаются в силе.
Десятилетний контракт на транзит газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" заканчивается в конце декабря.
Ранее «Укртранснафта» и российская «Транснефть» продлили на десять лет договор о транзите нефти через территорию Украины. Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН объяснил, почему стало возможным продление этого договора на фоне конфликта России и Украины по поводу транзита газа.
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