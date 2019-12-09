Путин прокомментировал первую встречу с Зеленским
Российский президент Владимир Путин прокомментировал завершившиеся первые переговоры тет-а-тет с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Как сообщает Интерфакс, Путин заявил, что встреча прошла хорошо. Также, отвечая на вопрос журналистов, доволен ли он диалогом с украинским коллегой, президент ответил положительно.
По данным агентства, от России на встрече также присутствовали министр энергетики Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер, помощники президента Владислав Сурков, Юрий Ушако, министр иностранных дел Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как ранее сообщалось, встреча в нормандском формате будет продолжена после двусторонней беседы Путина и Зеленского.
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