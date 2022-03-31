«Сами не хотят»: В Абхазии отвергли идею присоединения к России

Абхазы выстрадали независимость своего государства в войне, и ее суверенитет является залогом развития нации, заявил в эфире НСН политолог Инал Хашиг.


Несмотря на хорошие отношения с Россией, Абхазия не присоединится к ней не только потому, что этого не позволит Конституция республики, но и потому, что ее жители хотят жить в суверенном государстве. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил абхазский политолог и общественный деятель Инал Хашиг.

Ранее спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия заявил, что республика, в отличие от ЛНР и Южной Осетии, не собирается входить в состав России. По его словам, Конституция страны четко провозглашает ее независимым государством. Хашиг также добавил, что жители Абхазии сами не хотят присоединяться к России.

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«У каждой частично признанной страны свои особенности. В Южной Осетии все-таки разделенный народ, и они всегда ставили вопрос о воссоединении с Северной Осетией. Что касается ЛНР и ДНР, то там по этническому составу в основном русские, и для них естественно желание воссоединиться с Россией. Но у абхазов давно сформировано понимание того, что для развития нации лучшей формы, чем независимое государство – нет. Тем более мы выстрадали наше государство в войне 1992-1993 года. Сейчас ни один серьезный политик никогда не заявит об отказе от суверенитета. При том, что Россия, естественно, наш союзник и партнер, но у абхазов есть устремление жить в своем независимом государстве», - подчеркнул он.

При этом политолог подтвердил, что в стране «существует целый комплекс законодательных актов, в том числе конституционных, которые препятствуют присоединению Абхазии к России».

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«У нас есть и отдельная статья Конституции, по которой, даже если Абхазия решит сменить этот документ, главы о суверенности и независимости государства не подлежат отмене и редактированию. Кроме того, у нас еще несколько лет назад в Уголовный кодекс ввели статью, по которой любая попытка пересмотреть независимость Абхазии преследуется по закону. И у политика, который поднимет этот вопрос, будет соответствующее наказание», - заключил Хашиг.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы Южная Осетия присоединилась к России, и проводить внутрироссийский референдум по этому вопросу не нужно.

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Фото: presidentofabkhazia.org
ТЕГИ:КонституцияЮжная ОсетияДонбассРоссияАбхазия
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