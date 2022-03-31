«Сами не хотят»: В Абхазии отвергли идею присоединения к России

Несмотря на хорошие отношения с Россией, Абхазия не присоединится к ней не только потому, что этого не позволит Конституция республики, но и потому, что ее жители хотят жить в суверенном государстве. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил абхазский политолог и общественный деятель Инал Хашиг.

Ранее спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия заявил, что республика, в отличие от ЛНР и Южной Осетии, не собирается входить в состав России. По его словам, Конституция страны четко провозглашает ее независимым государством. Хашиг также добавил, что жители Абхазии сами не хотят присоединяться к России.