СМИ: Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Москву
Лидер КНР Си Цзиньпин может посетить Москву на следующей неделе. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.
По данным СМИ, политик встретится с президентом России Владимиром Путиным. Другие детали возможного визита не приводятся.
Ранее Си Цзиньпин впервые в истории КНР был в третий раз переизбран лидером страны.
Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анна Ширинкина высказала мнение, что выборы председателя КНР стали сигналом для РФ. Эксперт указала, что у Пекина есть «существующие и намеченные шаги» в отношении Москвы, и КНР не будет «предавать свою траекторию», пишет РИА ФАН.
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