СМИ: Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Москву

По данным СМИ, политик встретится с президентом России Владимиром Путиным. Другие детали возможного визита не приводятся.

Ранее Си Цзиньпин впервые в истории КНР был в третий раз переизбран лидером страны.

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анна Ширинкина высказала мнение, что выборы председателя КНР стали сигналом для РФ. Эксперт указала, что у Пекина есть «существующие и намеченные шаги» в отношении Москвы, и КНР не будет «предавать свою траекторию», пишет РИА ФАН.

