СМИ: Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Москву

Лидер КНР Си Цзиньпин может посетить Москву на следующей неделе. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.

Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

По данным СМИ, политик встретится с президентом России Владимиром Путиным. Другие детали возможного визита не приводятся.

Ранее Си Цзиньпин впервые в истории КНР был в третий раз переизбран лидером страны.

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анна Ширинкина высказала мнение, что выборы председателя КНР стали сигналом для РФ. Эксперт указала, что у Пекина есть «существующие и намеченные шаги» в отношении Москвы, и КНР не будет «предавать свою траекторию», пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайМоскваСи Цзиньпин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры