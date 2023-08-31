Сальдо заявил о начале работ по восстановлению Каховской ГЭС

Начались проектные работы по восстановлению Каховской ГЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

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Он назвал это экономически целесообразным проектом, вне зависимости от того, сколько средств может понадобиться. Сальдо отметил, что проект буде окуплен. Врио указал, что планы уже проектируются.

Восстановить Каховскую ГЭС можно за год, если отогнать ВСУ от правого берега Днепра, заявил доктор технических наук, член Общественного совета Министерства энергетики РФ Владимир Тетельмин в интервью НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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