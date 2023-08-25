Хуснуллин: Каховскую ГЭС необходимо восстановить

По его словам, она очень важна для водоснабжения Крыма, а также новых российских регионов.

Вместе с тем, как рассказал вице-премьер, в настоящее время идет отработка вариантов водоснабжения без ГЭС.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо пообещал восстановить Каховскую ГЭС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

