Хуснуллин: Каховскую ГЭС необходимо восстановить

О необходимости восстановления Каховской Гидроэлектростанции заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС.

Хуснуллин заявил, что на восстановление Крымского моста могут выделить 1-1,3 млрд рублей

По его словам, она очень важна для водоснабжения Крыма, а также новых российских регионов.

Вместе с тем, как рассказал вице-премьер, в настоящее время идет отработка вариантов водоснабжения без ГЭС.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо пообещал восстановить Каховскую ГЭС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Мосинжпроект
ТЕГИ:ВодаКрымГЭСМарат Хуснуллин

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