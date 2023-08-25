Хуснуллин: Каховскую ГЭС необходимо восстановить
25 августа 202312:47
О необходимости восстановления Каховской Гидроэлектростанции заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС.
По его словам, она очень важна для водоснабжения Крыма, а также новых российских регионов.
Вместе с тем, как рассказал вице-премьер, в настоящее время идет отработка вариантов водоснабжения без ГЭС.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо пообещал восстановить Каховскую ГЭС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru