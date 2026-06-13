Сальдо: ВСУ атаковали мост между Геническом и Арабатской стрелкой

ВСУ вновь попытались атаковать мост в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

Речь идет об объекте, соединяющем Геническ с Арабатской стрелкой.

«На автодороге Геническ – Стрелковое повреждено мостовое полотно через пролив Промоина. В Чонгаре поврежден железнодорожный мост», - написал Сальдо в «Максе».

В Херсонской области ВСУ атаковали четыре моста

По словам политика, всего минувшей ночью 13 июня силы ПВО уничтожили 25 ударных БПЛА ВСУ. Сальдо рассказал, что специалисты уже провели обследование конструкций, движение по мосту запущено в реверсивном режиме.

До этого глава Херсонской области также писал в Сети, что в регионе ВСУ атаковали бензовоз и две цистерны с топливом. Кроме того, добавил политик, в Новофедоровке был поврежден легковой автомобиль, в Чаплинке — грузовик и легковушка. В Таврийске после атаки БПЛА ВСУ загорелась крыша жилого дома, а в Нижних Серогозах повреждены два ангара, сообщил губернатор.

Ранее военный корреспондент Александр Коц в интервью НСН рассказал, что для защиты трассы «Новороссия» необходима единая система с комплексами РЛС и средствами ПВО, однако нельзя исключать, что противник преследует более масштабную цель.

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Фото: telegram.org
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