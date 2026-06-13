Сальдо: ВСУ атаковали мост между Геническом и Арабатской стрелкой

По словам политика, всего минувшей ночью 13 июня силы ПВО уничтожили 25 ударных БПЛА ВСУ. Сальдо рассказал, что специалисты уже провели обследование конструкций, движение по мосту запущено в реверсивном режиме.

До этого глава Херсонской области также писал в Сети, что в регионе ВСУ атаковали бензовоз и две цистерны с топливом. Кроме того, добавил политик, в Новофедоровке был поврежден легковой автомобиль, в Чаплинке — грузовик и легковушка. В Таврийске после атаки БПЛА ВСУ загорелась крыша жилого дома, а в Нижних Серогозах повреждены два ангара, сообщил губернатор.

Ранее военный корреспондент Александр Коц в интервью НСН рассказал, что для защиты трассы «Новороссия» необходима единая система с комплексами РЛС и средствами ПВО, однако нельзя исключать, что противник преследует более масштабную цель.