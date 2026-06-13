Сальдо: ВСУ атаковали мост между Геническом и Арабатской стрелкой
ВСУ вновь попытались атаковать мост в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.
Речь идет об объекте, соединяющем Геническ с Арабатской стрелкой.
«На автодороге Геническ – Стрелковое повреждено мостовое полотно через пролив Промоина. В Чонгаре поврежден железнодорожный мост», - написал Сальдо в «Максе».
По словам политика, всего минувшей ночью 13 июня силы ПВО уничтожили 25 ударных БПЛА ВСУ. Сальдо рассказал, что специалисты уже провели обследование конструкций, движение по мосту запущено в реверсивном режиме.
До этого глава Херсонской области также писал в Сети, что в регионе ВСУ атаковали бензовоз и две цистерны с топливом. Кроме того, добавил политик, в Новофедоровке был поврежден легковой автомобиль, в Чаплинке — грузовик и легковушка. В Таврийске после атаки БПЛА ВСУ загорелась крыша жилого дома, а в Нижних Серогозах повреждены два ангара, сообщил губернатор.
Ранее военный корреспондент Александр Коц в интервью НСН рассказал, что для защиты трассы «Новороссия» необходима единая система с комплексами РЛС и средствами ПВО, однако нельзя исключать, что противник преследует более масштабную цель.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Шуваев: За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз
- В посольстве РФ предупредили о рисках посещения Чили
- Сальдо: ВСУ атаковали мост между Геническом и Арабатской стрелкой
- Ограбление Англии, завышение статистики, Иран: Скандалы ЧМ-2026
- Задержаны двое подозреваемых в краже бутс сборной Англии по футболу
- В Воронежской области мужчина пострадал после атаки БПЛА
- Россиянам рассказали, кто может досрочно выйти на пенсию
- На промобъекте под Волгоградом произошло возгорание из-за обломков БПЛА
- В Госдуме спрогнозировали, сколько будет стоить доллар к концу года
- Коррупция и злоупотребление полномочиями: Как Мадьяр хочет разоблачить Орбана