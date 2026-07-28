Шнуров лишился своего любимого надувного гуся после концерта в Пскове
В Пскове полиция начала проверку по факту кражи надувного гуся, который служил талисманом музыкальной группы «Ленинград». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление МВД.
Инцидент произошел после выступления коллектива на стадионе «Машиностроитель». Во время концерта игрушка находилась на трибуне, однако позже ее унес неизвестный мужчина, чьи действия попали на видеокамеры.
Лидер группы Сергей Шнуров рассказал о пропаже в социальной сети «ВКонтакте». Музыкант попросил вернуть талисман, отметив, что любил эту игрушку, «как своего кота, на протяжении полутора лет».
По факту кражи представители коллектива официально обратились в правоохранительные органы. Сотрудники полиции уже зарегистрировали заявление и устанавливают личность мужчины, попавшего в объектив камер видеонаблюдения.
Владелец концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с НСН рассказал, почему Шнурову запретили выступать на ПМЭФ в июне.
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