Шнуров лишился своего любимого надувного гуся после концерта в Пскове

В Пскове полиция начала проверку по факту кражи надувного гуся, который служил талисманом музыкальной группы «Ленинград». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел после выступления коллектива на стадионе «Машиностроитель». Во время концерта игрушка находилась на трибуне, однако позже ее унес неизвестный мужчина, чьи действия попали на видеокамеры.