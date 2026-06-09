«Рубикон» и «Варяг»: Военкор Коц дал совет по защите Крыма и Новороссии

Единая линия обороны со средствами ПВО помогла бы защитить трассы, которые часто подвергаются атакам со стороны ВСУ, сказал НСН Александр Коц.

Для защиты трассы «Новороссия» необходима единая система с комплексами РЛС и средствами ПВО, однако нельзя исключать, что противник преследует более масштабную цель, заявил в беседе с НСН военный корреспондент Александр Коц.

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Мост в районе Чонгара на границе с Крымом снова пострадал после удара ВСУ, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, силы ПВО сбили более 20 беспилотников на подлете к мосту. Коц подчеркнул, что решить проблему, актуальную не только для этих территорий, помог бы системный подход.

«Надо брать всю трассу под контроль средствами ПВО – начиная от Таганрога и заканчивая погранпереходом Чонгар. Стопроцентной безопасности сейчас не обеспечит ни одна система ПВО в мире. Однако строить систему обороны этой линии снабжения надо обязательно. Для этого у нас все есть. Сейчас дроны Hornet, которые пытаются перерезать логистику. Это не что-то сверхъестественное. Их сбивают «Рубикон», «Вега». У нас есть отдельная 50-я бригада беспилотных систем «Варяг». Нужна общая система с выставлением РЛС, средств обнаружения. Можно использовать как воздушные средства перехвата этих дронов, так и мобильные огневые. То есть нужен системный подход, должна быть единая система вдоль всей трассы. Проблема актуальна не только для трассы «Новороссия», но также для трассы Мариуполь – Донецк, Донецк – Луганск, Луганск – Старобельск», - объяснил он.

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Собеседник НСН не исключил, что конечной целью противника является блокада Крымского полуострова.

«Мы видим, что противник пытается отрезать Крым. Видимо, это задача на летний сезон. Сейчас ударили по Чонгару, у нас есть более длительный объезд через «Армянск» и «Перекоп». Думаю, следующими целями будут удары по тем мостам. Мы уже видим удары по железной дороге. Не исключаю, что целью этого года в очередной раз станет Крымский мост, чтобы устроить полную блокаду Крымскому полуострову. Речь не только о трассе «Новороссия». Речь о комплексной работе противника по блокаде Крымского полуострова», - сказал Коц.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал тепловоз пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь. В результате инцидента был ранен машинист, помощник машиниста погиб. Пассажиры состава не пострадали, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Иванов
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