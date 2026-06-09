«Рубикон» и «Варяг»: Военкор Коц дал совет по защите Крыма и Новороссии
Единая линия обороны со средствами ПВО помогла бы защитить трассы, которые часто подвергаются атакам со стороны ВСУ, сказал НСН Александр Коц.
Для защиты трассы «Новороссия» необходима единая система с комплексами РЛС и средствами ПВО, однако нельзя исключать, что противник преследует более масштабную цель, заявил в беседе с НСН военный корреспондент Александр Коц.
Мост в районе Чонгара на границе с Крымом снова пострадал после удара ВСУ, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, силы ПВО сбили более 20 беспилотников на подлете к мосту. Коц подчеркнул, что решить проблему, актуальную не только для этих территорий, помог бы системный подход.
«Надо брать всю трассу под контроль средствами ПВО – начиная от Таганрога и заканчивая погранпереходом Чонгар. Стопроцентной безопасности сейчас не обеспечит ни одна система ПВО в мире. Однако строить систему обороны этой линии снабжения надо обязательно. Для этого у нас все есть. Сейчас дроны Hornet, которые пытаются перерезать логистику. Это не что-то сверхъестественное. Их сбивают «Рубикон», «Вега». У нас есть отдельная 50-я бригада беспилотных систем «Варяг». Нужна общая система с выставлением РЛС, средств обнаружения. Можно использовать как воздушные средства перехвата этих дронов, так и мобильные огневые. То есть нужен системный подход, должна быть единая система вдоль всей трассы. Проблема актуальна не только для трассы «Новороссия», но также для трассы Мариуполь – Донецк, Донецк – Луганск, Луганск – Старобельск», - объяснил он.
Собеседник НСН не исключил, что конечной целью противника является блокада Крымского полуострова.
«Мы видим, что противник пытается отрезать Крым. Видимо, это задача на летний сезон. Сейчас ударили по Чонгару, у нас есть более длительный объезд через «Армянск» и «Перекоп». Думаю, следующими целями будут удары по тем мостам. Мы уже видим удары по железной дороге. Не исключаю, что целью этого года в очередной раз станет Крымский мост, чтобы устроить полную блокаду Крымскому полуострову. Речь не только о трассе «Новороссия». Речь о комплексной работе противника по блокаде Крымского полуострова», - сказал Коц.
Ранее беспилотник ВСУ атаковал тепловоз пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь. В результате инцидента был ранен машинист, помощник машиниста погиб. Пассажиры состава не пострадали, напоминает «Радиоточка НСН».
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