Мост в районе Чонгара на границе с Крымом снова пострадал после удара ВСУ, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, силы ПВО сбили более 20 беспилотников на подлете к мосту. Коц подчеркнул, что решить проблему, актуальную не только для этих территорий, помог бы системный подход.

«Надо брать всю трассу под контроль средствами ПВО – начиная от Таганрога и заканчивая погранпереходом Чонгар. Стопроцентной безопасности сейчас не обеспечит ни одна система ПВО в мире. Однако строить систему обороны этой линии снабжения надо обязательно. Для этого у нас все есть. Сейчас дроны Hornet, которые пытаются перерезать логистику. Это не что-то сверхъестественное. Их сбивают «Рубикон», «Вега». У нас есть отдельная 50-я бригада беспилотных систем «Варяг». Нужна общая система с выставлением РЛС, средств обнаружения. Можно использовать как воздушные средства перехвата этих дронов, так и мобильные огневые. То есть нужен системный подход, должна быть единая система вдоль всей трассы. Проблема актуальна не только для трассы «Новороссия», но также для трассы Мариуполь – Донецк, Донецк – Луганск, Луганск – Старобельск», - объяснил он.