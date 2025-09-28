Санду сообщила о коррупции на выборах в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду в обращении к гражданам объявила о фактах коррупции на парламентских выборах в республике. На это она указала на своей странице в одной из соцсетей.
По словам политика, на попытки подкупа избирателей было потрачено €100 млн. Санду добавила, что вся информация, в том числе и об обучении молодых людей в Молдавии для дестабилизации, будет позже обнародована правоохранительными органами страны.
Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью НСН заметил, что, если парламентские выборы в Молдавии пройдут с учетом всех демократических стандартов, у правящей партии «Действие и солидарность» практически нет шансов на победу.
