Санду сообщила о коррупции на выборах в Молдавии

По словам политика, на попытки подкупа избирателей было потрачено €100 млн. Санду добавила, что вся информация, в том числе и об обучении молодых людей в Молдавии для дестабилизации, будет позже обнародована правоохранительными органами страны.

Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью НСН заметил, что, если парламентские выборы в Молдавии пройдут с учетом всех демократических стандартов, у правящей партии «Действие и солидарность» практически нет шансов на победу.