Санду сообщила о коррупции на выборах в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду в обращении к гражданам объявила о фактах коррупции на парламентских выборах в республике. На это она указала на своей странице в одной из соцсетей.

«Демократия» и паранойя: Власти Молдавии запугивают народ Россией перед выборами

По словам политика, на попытки подкупа избирателей было потрачено €100 млн. Санду добавила, что вся информация, в том числе и об обучении молодых людей в Молдавии для дестабилизации, будет позже обнародована правоохранительными органами страны.

Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью НСН заметил, что, если парламентские выборы в Молдавии пройдут с учетом всех демократических стандартов, у правящей партии «Действие и солидарность» практически нет шансов на победу.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:КоррупцияМолдавияВыборыМайя Санду

Горячие новости

Все новости

партнеры