МО: За ночь ПВО сбили более 40 дронов ВСУ

Минувшей ночью 28 сентября дежурные средства ПВО сбили 41 беспилотник ВСУ над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Российские средства ПВО сбили 10 дронов ВСУ

В ведомстве уточнили, что 12 дронов были ликвидированы над Курской областью, десять — над Брянской, восемь — над Белгородской и четыре — над Тульской. Отмечается, что еще три дрона удалось сбить над Ярославским регионом, два — над Ростовским и по одному — над Новгородской и Самарской областями.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА ВСУ 27 сентября произошел пожар на газораспределительной станции в Тарасовском районе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВСУРоссияБеспилотникиМинобороны РФПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры