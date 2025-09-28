МО: За ночь ПВО сбили более 40 дронов ВСУ
Минувшей ночью 28 сентября дежурные средства ПВО сбили 41 беспилотник ВСУ над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что 12 дронов были ликвидированы над Курской областью, десять — над Брянской, восемь — над Белгородской и четыре — над Тульской. Отмечается, что еще три дрона удалось сбить над Ярославским регионом, два — над Ростовским и по одному — над Новгородской и Самарской областями.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА ВСУ 27 сентября произошел пожар на газораспределительной станции в Тарасовском районе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
