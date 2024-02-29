Сальдо раскрыл детали покушения на себя украинской стороной

«Доктора вернули меня к жизни - это тот знак, который показывает, что сбить нас так просто не получится. Как в том стихотворении: "Ничто нас в жизни не может вышибить из седла! Такая уж поговорка у майора была. Этими словами все сказано», - сказал Сальдо журналистам телеканала «Звезда».

По его словам, 15 дней после отравления он находился между небом и землей, врачи смогли его спасти.

Сальдо отравили рицином в августе 2022 года, вещество обнаружили в биомедицинских пробах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

