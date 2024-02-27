В Запорожье предотвратили теракт с использованием боевого отравляющего вещества
ФСБ предотвратила готовившийся украинскими спецслужбами теракт в Запорожской области, задержаны три гражданина Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
«Пресечена попытка совершения ... террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ», — указали в ФСБ.
Как отметили в ведомстве, препараты разрабатывались в США и применяются для создания химического оружия массового поражения.
Правоохранители возбудили уголовное дело о разработке, производстве, накоплении, приобретении либо сбыте оружия массового поражения, а также о террористическом акте.
Ранее ФСБ нейтрализовала агента украинских спецслужб, готовившего в Запорожской области теракт перед выборами, напоминает «Свободная пресса».
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