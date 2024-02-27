В Запорожье предотвратили теракт с использованием боевого отравляющего вещества

ФСБ предотвратила готовившийся украинскими спецслужбами теракт в Запорожской области, задержаны три гражданина Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

ФСБ: В Подмосковье предотвратили теракт в отношении сотрудника правоохранительных органов

«Пресечена попытка совершения ... террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ», — указали в ФСБ.

Как отметили в ведомстве, препараты разрабатывались в США и применяются для создания химического оружия массового поражения.

Правоохранители возбудили уголовное дело о разработке, производстве, накоплении, приобретении либо сбыте оружия массового поражения, а также о террористическом акте.

Ранее ФСБ нейтрализовала агента украинских спецслужб, готовившего в Запорожской области теракт перед выборами, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактЗапорожьеФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры