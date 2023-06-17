Сальдо предложил создать отдельный федеральный округ для новых регионов России
Отдельный федеральный округ следует создать для новых регионов России, считает врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом он заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
Сальдо назвал возможными разные варианты развития организационной структуры, которая полностью опирается на законодательство РФ.
«На мой взгляд, конечно же, наверное, было бы целесообразно в дальнейшем, судя по логистической, транспортной близости, законодательству особого (экономического) режима, который сейчас будет вводиться, создать новый округ», — отметил врио губернатора.
Сальдо подчеркнул, что решение будут принимать президент и правительство.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что четыре новых российских региона можно объединить в один округ для ускоренной интеграции этих территорий. Как отметили в Кремле, соответствующих решений пока не принималось.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru