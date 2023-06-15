Сальдо сообщил о попытке покушения

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что 9 июня на него была совершена попытка покушения с использованием высокоточных ракет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Сальдо сообщил о 18 погибших на затопленных территориях Херсонской области

По его словам, приказ отдали президент Украины Владимир Зеленский и глава разведки Юрий Буданов.

«Марионеточный киевский режим устроил на меня настоящую охоту, выпустив более десяти высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области», - рассказал Сальдо.

Врио губернатора ранее призвал судить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Сальдо обвинил главу блока в военных преступлениях, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПокушениеУкраинаХерсон

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