Сальдо сообщил о попытке покушения
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что 9 июня на него была совершена попытка покушения с использованием высокоточных ракет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, приказ отдали президент Украины Владимир Зеленский и глава разведки Юрий Буданов.
«Марионеточный киевский режим устроил на меня настоящую охоту, выпустив более десяти высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области», - рассказал Сальдо.
Врио губернатора ранее призвал судить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Сальдо обвинил главу блока в военных преступлениях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru