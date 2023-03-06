В Кремле прокомментировали идею создания федерального округа из новых регионов

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов отметил, что для ускоренной интеграции четыре новых региона РФ можно объединить в один федеральный округ.

Песков подчеркнул, что власти изучают различные варианты.

«Своевременно будут приниматься решения в случае необходимости. Пока ... таких решений не принималось», — указал представитель Кремля.

