В Кремле прокомментировали идею создания федерального округа из новых регионов

Решений относительно объединения новых регионов России в один федеральный округ пока не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Силуанов: Финансирование новых регионов не требует повышения налогов

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов отметил, что для ускоренной интеграции четыре новых региона РФ можно объединить в один федеральный округ.

Песков подчеркнул, что власти изучают различные варианты.

«Своевременно будут приниматься решения в случае необходимости. Пока ... таких решений не принималось», — указал представитель Кремля.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры