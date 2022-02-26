Сайт Кремля подвергается кибератакам
26 февраля 202218:11
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что сайт Кремля постоянно подвергается кибератакам.
«Атаки идут постоянно. (Cайт – прим.НСН) часто подвисает», - отметил постоянный представитель Кремля.
Ранее киберзлоумышленники из группировки Anonymous заявили, что объявляют кибервойну против правительства России, сообщает «Коммерсант».
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26 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru