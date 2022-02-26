Сайт Кремля подвергается кибератакам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что сайт Кремля постоянно подвергается кибератакам.

Аналитик оценил последствия возможного отключения России от интернета

«Атаки идут постоянно. (Cайт – прим.НСН) часто подвисает», - отметил постоянный представитель Кремля.

Ранее киберзлоумышленники из группировки Anonymous заявили, что объявляют кибервойну против правительства России, сообщает «Коммерсант».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КремльКибератакиПесковДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры