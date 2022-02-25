Хакеры Anonymous заявили о кибервойне против правительства РФ

Это связано с военной операцией на Украине. Хакеры взяли ответственность за кибератаки на сайт RT, который не работал всю минувшую ночь.

Как заявили в RT, вечером 24 февраля на сайт велись DDoS-атаки. По данным телеканала, они начались с 17:00. Отмечается, что около 27% адресов, с которых осуществлялись DDoS-атаки, находились в США.

Напомним, спецслужбы США предложили главе государства Джо Байдену несколько вариантов «атаки против России». Речь идет о нарушениях интернет-соединения, отключении электроснабжения и дестабилизации работы железной дороги.

