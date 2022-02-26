Аналитик оценил последствия возможного отключения России от интернета
Отключение России от глобального интернета невыгодно Западу и может спровоцировать глобальные сбои, так как трафик проходит через российские узлы связи. Об этом рассказал замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков.
Ранее СМИ сообщили, что спецслужбы США предлагают президенту страны Джо Байдену варианты проведения «масштабной кибератаки» против России. В частности, они включают нарушение интернет-соединения по всей РФ, отключение электроэнергии, вмешательство в работу железнодорожной инфраструктуры.
Пермяков в беседе с РИА Новости указал, что Россия подключена к глобальному интернету с помощью менее десятка узлов связи, а трафик через РФ проводят другие страны: например, Япония.
«Выпадение "российского" куска создаст проблемы со связью мирового масштаба. Поэтому если отключение РФ от глобального интернета и будет, то очень недолгим, намного больше риск отключения нас от системы SWIFT», — подчеркнул эксперт.
Как отметил Пермяков, даже если Запад пойдет на риск и примет решение об отключении, «российская критическая инфраструктура пострадать не должна» — за последние годы была проведена подготовка к возможным сбоям. По словам эксперта, работу продолжат базовые системы: сайт госуслуг, приложения банков и другие.
Тем не менее, Пермяков допустил, что при отключении от глобального интернета российские пользователи могут лишиться привычных сервисов (в том числе от Meta и Google) и мессенджеров.
«Но в крайнем случае у Китая тоже много продвинутых сервисов, в том числе мессенджеры, мы сможем переключиться на них. Но, повторюсь, в глобальное отключение нас от интернета я все же не верю», — заключил эксперт.
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