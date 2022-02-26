Аналитик оценил последствия возможного отключения России от интернета

Ранее СМИ сообщили, что спецслужбы США предлагают президенту страны Джо Байдену варианты проведения «масштабной кибератаки» против России. В частности, они включают нарушение интернет-соединения по всей РФ, отключение электроэнергии, вмешательство в работу железнодорожной инфраструктуры.

Пермяков в беседе с РИА Новости указал, что Россия подключена к глобальному интернету с помощью менее десятка узлов связи, а трафик через РФ проводят другие страны: например, Япония.

«Выпадение "российского" куска создаст проблемы со связью мирового масштаба. Поэтому если отключение РФ от глобального интернета и будет, то очень недолгим, намного больше риск отключения нас от системы SWIFT», — подчеркнул эксперт.

Как отметил Пермяков, даже если Запад пойдет на риск и примет решение об отключении, «российская критическая инфраструктура пострадать не должна» — за последние годы была проведена подготовка к возможным сбоям. По словам эксперта, работу продолжат базовые системы: сайт госуслуг, приложения банков и другие.

Тем не менее, Пермяков допустил, что при отключении от глобального интернета российские пользователи могут лишиться привычных сервисов (в том числе от Meta и Google) и мессенджеров.

«Но в крайнем случае у Китая тоже много продвинутых сервисов, в том числе мессенджеры, мы сможем переключиться на них. Но, повторюсь, в глобальное отключение нас от интернета я все же не верю», — заключил эксперт.

