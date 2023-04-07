Саакашвили заявил, что умирает в заключении
Находящийся в заключении в Грузии бывший президент страны Михаил Саакашвили заявил, что умирает. Об этом пишет Politico.
По словам политика, в октябре 2021 года он вернулся в республику «спустя восемь лет в изгнании», будучи «энергичным 54-летним мужчиной». Тогда грузинские власти задержали Саакашвили и заключили под стражу.
«В заключении мое здоровье стремительно ухудшилось. Сейчас я умираю... страдаю от более 20 серьезных заболеваний», — отметил экс-президент в переданном через адвоката материале для Politico.
Саакашвили возложил на ответственность за свое состояние здоровья на российские власти. По словам политика, его смерть будет рассматриваться в России как «победа», а в Грузии вызовет «политический хаос».
Ранее мать Саакашвили заявила, что экс-президент теряет вес, по ее словам, из-за отравления политик не может принимать пищу в полном объеме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru