Саакашвили заявил, что умирает в заключении

По словам политика, в октябре 2021 года он вернулся в республику «спустя восемь лет в изгнании», будучи «энергичным 54-летним мужчиной». Тогда грузинские власти задержали Саакашвили и заключили под стражу.

«В заключении мое здоровье стремительно ухудшилось. Сейчас я умираю... страдаю от более 20 серьезных заболеваний», — отметил экс-президент в переданном через адвоката материале для Politico.

Саакашвили возложил на ответственность за свое состояние здоровья на российские власти. По словам политика, его смерть будет рассматриваться в России как «победа», а в Грузии вызовет «политический хаос».

Ранее мать Саакашвили заявила, что экс-президент теряет вес, по ее словам, из-за отравления политик не может принимать пищу в полном объеме.

