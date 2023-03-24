Саакашвили обвинил Россию в его отравлении
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что к его отравлению причастны российские агенты, которым удалось проникнуть в спецслужбы Грузии. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.
При этом политик не привел никаких доказательств в подтверждение своих слов. Юрист Саакашвили уверен, что небольшие порции яда могли быть смешаны с едой и водой бывшего президента.
Politico также отмечает, что Саакашвили подозревает в причастности к произошедшему экс-министра Бидзину Иванишвили. Тот якобы «захватил Грузию по инструкциям Москвы» и контролирует происходящее вокруг.
Ранее сенатор Григорий Карасин в беседе с НСН осудил вмешательства третьих стран во внутренние дела Грузии.
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