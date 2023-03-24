При этом политик не привел никаких доказательств в подтверждение своих слов. Юрист Саакашвили уверен, что небольшие порции яда могли быть смешаны с едой и водой бывшего президента.

Politico также отмечает, что Саакашвили подозревает в причастности к произошедшему экс-министра Бидзину Иванишвили. Тот якобы «захватил Грузию по инструкциям Москвы» и контролирует происходящее вокруг.

Ранее сенатор Григорий Карасин в беседе с НСН осудил вмешательства третьих стран во внутренние дела Грузии.

