Мать Саакашвили сообщила, что ее сын продолжает терять вес

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает терять вес, заявила его мать Гиули Аласания. Ее слова приводит РИА Новости.

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Она заявила, что политик на сегодняшний день весит 58 килограмм. Он не может принимать пищу в полном объеме из-за отравления, сказала Аласания.

Ранее грузинский врач Георгий Григолия заявил, что если вес политика снизится до 55 килограммов, то начнутся необратимые процессы, и Саакашвили будет прикован к постели.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеГрузияМихаил Саакашвили

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