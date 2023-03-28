Мать Саакашвили сообщила, что ее сын продолжает терять вес

Она заявила, что политик на сегодняшний день весит 58 килограмм. Он не может принимать пищу в полном объеме из-за отравления, сказала Аласания.

Ранее грузинский врач Георгий Григолия заявил, что если вес политика снизится до 55 килограммов, то начнутся необратимые процессы, и Саакашвили будет прикован к постели.





