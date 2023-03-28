Мать Саакашвили сообщила, что ее сын продолжает терять вес
28 марта 202315:30
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает терять вес, заявила его мать Гиули Аласания. Ее слова приводит РИА Новости.
Она заявила, что политик на сегодняшний день весит 58 килограмм. Он не может принимать пищу в полном объеме из-за отравления, сказала Аласания.
Ранее грузинский врач Георгий Григолия заявил, что если вес политика снизится до 55 килограммов, то начнутся необратимые процессы, и Саакашвили будет прикован к постели.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru