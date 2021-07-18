Саакашвили раскрыл стратегию экс-главы ЦРУ по захвату Донецка

Бывший губернатор Одесской области рассказал, что у экс-директора ЦРУ Дэвид Петреуса был план организовать наступление на Донецк и захватить город силой. Когда обсуждали этот план, Саакашвили не уточнил, пишет Газета.ru

По словам бывшего украинского чиновника, Петреус вел с ним переговоры после взятия Славянска под контроль ВСУ. Саакашвили рассказал также, что пытался транслировать план США до действовавшего президента Украины Петра Порошенко. Однако, тот не стал обсуждать американский план, заявил Саакашвили.

Ранее экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал Украине потерю Мариуполя и Херсона.

