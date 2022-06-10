Шольц назвал условие для вступления Сербии в ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что для вступления в Евросоюз Сербии необходимо взаимное признание Сербии и самопровозглашённой республики Косово, сообщает РИА Новости.

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По его словам, две страны не могут стать частью сообщества, если прежде не признают «одна другую».

«Косово и Сербия должны достигнуть всеобъемлющего договора... Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания Косово и Сербии», - подчеркнул Шольц.

Ранее в США призвали Сербию сосредоточиться на цели вступления в Евросоюз и проводить общую с объединением политику.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзКосовоСербияГермания
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