Шольц назвал условие для вступления Сербии в ЕС

По его словам, две страны не могут стать частью сообщества, если прежде не признают «одна другую».

«Косово и Сербия должны достигнуть всеобъемлющего договора... Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания Косово и Сербии», - подчеркнул Шольц.

Ранее в США призвали Сербию сосредоточиться на цели вступления в Евросоюз и проводить общую с объединением политику.

