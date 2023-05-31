«Диктатор в юбке»: В Молдавии не поверили словам Санду о вступлении в ЕС
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил НСН, что Санду далека от демократии и лишь пиарит себя подобными заявлениями.
Молдавия вместе с Приднестровьем не сможет присоединиться к Евросоюзу из-за диктаторской позиции президента Майи Санду, а не из-за противоречий в обществе, рассказал НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.
Накануне президент Молдавии Майя Санду заявила, что ожидает присоединения страны к Евросоюзу вместе с Приднестровьем к 2030 году, несмотря на «попытки России дестабилизировать ситуацию». По ее словам, решить молдавско-приднестровский конфликт удастся после проведения экономических реформ.
«Вопрос не в том, какие настроения в обществе. Они (Приднестровье - прим. НСН) давно уже интегрировались, нет конфликта у нас между правым и левым берегом. Ее слова не имеют с действительностью ничего общего. Но не по той причине, что молдаване не хотят в Европу или есть какие-то противоречия между левым и правым берегом, а потому что есть Майя Санду. Приднестровье даже больше интегрировалось с Европой, чем правая сторона Молдавии, и торгует в основном с Евросоюзом», - отметил Тулянцев.
По его словам, Майя Санду делает все, чтобы Молдавия никак не вписывалась в демократические ценности Евросоюза.
«Майя Санду занимается пиар-акцией к саммиту Европейского политического сообщества, который должен пройти в Молдавии. При Санду Молдова точно не сможет интегрироваться в европейское пространство, не сможет стать членом ЕС. Молдова сегодня при партии Санду является антиевропейской страной, потому что в стране внедряется диктатура, закрываются оппозиционные каналы, расширяется полномочие спецслужб. Сегодня представители спецслужб могут зайти в любой дом, установить прослушивающее устройство, не получая санкции. Такого нет ни в одной европейской стране. Страну пустили на диктаторские рельсы, это такой диктатор в юбке. Партия PAS и Санду отдаляют Молдову от Европы, они идут в сторону Северной Кореи. Это совсем другие интеграционные пути», - заключил собеседник НСН.
Днем ранее Совет ЕС согласовал увеличение макрофинансовой помощи Молдавии на текущий год. Размер помощи Кишиневу будет увеличен со 150 млн до 295 млн евро. При этом ЕС предоставит 220 млн евро в виде займов, до 75 млн — в виде грантов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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