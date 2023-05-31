«Диктатор в юбке»: В Молдавии не поверили словам Санду о вступлении в ЕС

Молдавия вместе с Приднестровьем не сможет присоединиться к Евросоюзу из-за диктаторской позиции президента Майи Санду, а не из-за противоречий в обществе, рассказал НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

Накануне президент Молдавии Майя Санду заявила, что ожидает присоединения страны к Евросоюзу вместе с Приднестровьем к 2030 году, несмотря на «попытки России дестабилизировать ситуацию». По ее словам, решить молдавско-приднестровский конфликт удастся после проведения экономических реформ.