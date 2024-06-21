Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по поводу вступления Молдавии в Европейский союз (ЕС), об этом политик сообщила в своих социальных сетях.

Переговоры по присоединению республики в ЕС намечены на 25 июня и пройдут в Люксембурге.

Санду отметила, что Молдавия выполнила все условия Европейской комиссии и теперь, спустя два года, состоится первая межправительственная конференция Молдавия - ЕС. Она также рассказала, что в качестве главного переговорщика от Кишинева назначена вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова.

Решение о начале переговоров по вступлению Молдавии в Евросоюз могут принять летом

Решение о старте переговоров о будущем членстве в Евросоюзе Молдавии и Украины было принято на саммите ЕС 14 декабря 2023 года. В июне 2022 года ЕС предоставил двум странам статус кандидатов, выдвинув ряд жестких условий для формального начала переговоров о присоединении.

Ранее глава Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко заявил, что стремление властей Молдавии сделать республику частью Евросоюза может привести к гражданской войне.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзМолдавия

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