Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по поводу вступления Молдавии в Европейский союз (ЕС), об этом политик сообщила в своих социальных сетях.

Переговоры по присоединению республики в ЕС намечены на 25 июня и пройдут в Люксембурге.

Санду отметила, что Молдавия выполнила все условия Европейской комиссии и теперь, спустя два года, состоится первая межправительственная конференция Молдавия - ЕС. Она также рассказала, что в качестве главного переговорщика от Кишинева назначена вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова.