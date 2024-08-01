Российского посла вызвали в МИД Молдавии для вручения ноты протеста

Посла России Олега Васнецова вызвали в министерство иностранных дел Молдавии для вручения ноты протеста. Об этом сообщили в пресс-службе МИД, передает ТАСС.

Как отметили в ведомстве, дипломат уже находится в министерстве.

Ранее в молдавских СМИ появилась информация об обвинении двух чиновников в госизмене якобы в пользу России. Речь идет о работнике парламента республики и сотруднике пограничной полиции. Президент Молдавии Майя Санду допустила возможность выдворения российских дипломатов на фоне шпионского скандала, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:ПосолМИДМолдавия

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