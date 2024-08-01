Российского посла вызвали в МИД Молдавии для вручения ноты протеста
1 августа 202410:28
Посла России Олега Васнецова вызвали в министерство иностранных дел Молдавии для вручения ноты протеста. Об этом сообщили в пресс-службе МИД, передает ТАСС.
Как отметили в ведомстве, дипломат уже находится в министерстве.
Ранее в молдавских СМИ появилась информация об обвинении двух чиновников в госизмене якобы в пользу России. Речь идет о работнике парламента республики и сотруднике пограничной полиции. Президент Молдавии Майя Санду допустила возможность выдворения российских дипломатов на фоне шпионского скандала, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Матвиенко заявила о невозможности территориальных уступок в Донбассе и Новороссии
- В Нижнем Тагиле из-за взрыва рухнул подъезд многоэтажки
- Российского посла вызвали в МИД Молдавии для вручения ноты протеста
- Мэр Киева Кличко обвинил власти Украины в сносе усадьбы Зеленских
- На Кубани человек погиб в ДТП с четырьмя легковушками и грузовиком
- «Аэрофлот» опроверг информацию о нехватке экипажей
- В Калининграде приземлился задействованный при обмене заключенными самолет
- Триатлонистов стошнило после заплыва по Сене на Олимпиаде в Париже
- СМИ: Блогера Эдварда Била госпитализировали из московского спецприемника
- СМИ: В ЕС обсудят ограничения на ввоз свежей рыбы из России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru