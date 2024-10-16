Опрос: Харрис опережает Трампа среди избирателей

«Демократы более воодушевлены», чем во время выборов в 2020 году. Харрис опередила Трампа на 5% в вопросе о том, кто лучше справится с угрозами демократии и политическим экстремизмом. Также политик опередила экс-президента на 14% в вопросе о здравоохранении.

Трамп на 5% опередил Харрис в вопросе об экономике, безработице и рабочих местах, которые считаются наиболее приоритетными.

Ранее Трамп потребовал от Харрис пройти тест на остроту ума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

