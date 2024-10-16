Опрос: Харрис опережает Трампа среди избирателей
Вице-президент США Камала Харрис опережает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа - 45% против 42%, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на опрос Reuters/Ipsos.
«Демократы более воодушевлены», чем во время выборов в 2020 году. Харрис опередила Трампа на 5% в вопросе о том, кто лучше справится с угрозами демократии и политическим экстремизмом. Также политик опередила экс-президента на 14% в вопросе о здравоохранении.
Трамп на 5% опередил Харрис в вопросе об экономике, безработице и рабочих местах, которые считаются наиболее приоритетными.
Ранее Трамп потребовал от Харрис пройти тест на остроту ума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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