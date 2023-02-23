КПРФ изучит фото самарского депутата с лапшой на ушах во время послания Путина

Поступок депутата Самарской губернской думы Михаила Абдалкина (КПРФ), который опубликовал видео просмотра послания президента Владимира Путина с лапшой на своих ушах, будет изучено центральной ревизионной комиссией КПРФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Александра Ющенко.

Медведев сравнил послание Путина и «проповедь» Байдена

По его словам, оценку действиям парламентария также должны дать в региональном отделении партии КПРФ. Ющенко посоветовал депутату «вернуться в реальную жизнь».

Ранее депутат от «Единой России» Александр Хинштейн возмутился из-за видео Абдалкина.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: t.me/Hinshtein
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюДепутат
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры