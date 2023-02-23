КПРФ изучит фото самарского депутата с лапшой на ушах во время послания Путина
Поступок депутата Самарской губернской думы Михаила Абдалкина (КПРФ), который опубликовал видео просмотра послания президента Владимира Путина с лапшой на своих ушах, будет изучено центральной ревизионной комиссией КПРФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Александра Ющенко.
По его словам, оценку действиям парламентария также должны дать в региональном отделении партии КПРФ. Ющенко посоветовал депутату «вернуться в реальную жизнь».
Ранее депутат от «Единой России» Александр Хинштейн возмутился из-за видео Абдалкина.
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