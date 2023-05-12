«С какой стати отменять?»: Минченко назвал трехдневное голосование выгодным для партии власти

Собеседник НСН отметил, что основная сложность в многодневном голосовании касается наблюдения за ходом процесса.

«Нужно в три раза больше наблюдателей, а это уже и трудозатраты, и финансовые затраты. Такая проблема у оппозиционных партий существует», - резюмировал Минченко.

Ранее Евгений Минченко в эфире НСН оценил перспективы и «ландшафт» президентских выборов в России в 2024 году. По его словам, завуалированная «избирательная кампания» уже ведется, Владимир Путин собирается выдвигать свою кандидатуру, а выборы в таком случае будут похожи на «референдум». При этом спецоперация на Украине может внести свои коррективы.

