«С какой стати отменять?»: Минченко назвал трехдневное голосование выгодным для партии власти
Никакого шанса на отмену многодневного голосования в ближайшей временной перспективе нет, сказал в эфире НСН политолог Евгений Минченко.
Президент холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко в беседе с НСН заявил, что многодневное голосование выгодно партии власти и у нее есть все инструменты для сохранения этой практики.
Ранее сенатор Елена Афанасьева (ЛДПР) обратилась к главе ЦИК России Элле Памфиловой с предложение отменить трехдневное голосование на выборах, которое было введено в период пандемии. Санитарно-эпидемиологических причин голосовать три дня подряд нет, возвращение к однодневному голосованию избавит избирательные комиссий от колоссальной нагрузки и сохранит бюджетные средства для нужд СВО, уверена Афанасьева. Минченко отметил, что власти уже не используют коронавирус в качестве аргументации, а заявляют об удобстве такой формы голосования.
«Оппозиция с самого начала негативно относилась к многодневному голосованию. Что касается аргумента, который предлагает Афанасьева для отмены многодневного голосования, то аргументация власти уже поменялась на «людям нравится», «удобно, что могут прийти в любой день». Такое голосование выгодно партии власти, у них есть все инструменты, чтобы это сохранить. Непонятно, с какой стати они пошли бы на попятную? Поэтому, на мой взгляд, никакого шанса на отмену многодневному голосования в ближайшей временной перспективе нет. Аргументацию оппозиции просто проигнорируют», - сказал Минченко.
Собеседник НСН отметил, что основная сложность в многодневном голосовании касается наблюдения за ходом процесса.
«Нужно в три раза больше наблюдателей, а это уже и трудозатраты, и финансовые затраты. Такая проблема у оппозиционных партий существует», - резюмировал Минченко.
Ранее Евгений Минченко в эфире НСН оценил перспективы и «ландшафт» президентских выборов в России в 2024 году. По его словам, завуалированная «избирательная кампания» уже ведется, Владимир Путин собирается выдвигать свою кандидатуру, а выборы в таком случае будут похожи на «референдум». При этом спецоперация на Украине может внести свои коррективы.
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