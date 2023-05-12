ЛДПР предложила вернуть однодневное голосование на выборах
Сенатор Елена Афанасьева обратилась к главе ЦИК России Элле Памфиловой с предложение отменить трехдневное голосование на выборах, которое было введено в период пандемии.
«Возвращение к однодневному голосованию избавит избирательные комиссий от колоссальной нагрузки», - считает Афанасьева.
Парламентарий также отметила, что трехдневное голосование не может быть постоянной нормой.
5 мая ВОЗ объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире.
Ранее поправки о корректировке федерального конституционного закона о военном положении внесли в Госдуму. Изменения необходимы для проведения выборов в новых российских регионах, сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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