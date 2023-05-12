ЛДПР предложила вернуть однодневное голосование на выборах

«Возвращение к однодневному голосованию избавит избирательные комиссий от колоссальной нагрузки», - считает Афанасьева.

Парламентарий также отметила, что трехдневное голосование не может быть постоянной нормой.

5 мая ВОЗ объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире.

Ранее поправки о корректировке федерального конституционного закона о военном положении внесли в Госдуму. Изменения необходимы для проведения выборов в новых российских регионах, сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

