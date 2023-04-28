Не Зюгановым единым: В КПРФ назвали имена кандидатов на выборы президента

В случае нежелания председателя КПРФ Геннадия Зюганова идти на выборы президента, у коммунистов есть список из десяти достойных кандидатур, рассказал в эфире НСН секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.

Партия проведет предвыборный съезд в интервале с 18 по 22 декабря, будет выдвигать своего кандидата на президентские выборы, заявил Геннадий Зюганов.