Не Зюгановым единым: В КПРФ назвали имена кандидатов на выборы президента
Кроме лидера партии у коммунистов есть еще около десяти вариантов для выдвижения своего кандидата, заявил НСН Сергей Обухов.
В случае нежелания председателя КПРФ Геннадия Зюганова идти на выборы президента, у коммунистов есть список из десяти достойных кандидатур, рассказал в эфире НСН секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.
Партия проведет предвыборный съезд в интервале с 18 по 22 декабря, будет выдвигать своего кандидата на президентские выборы, заявил Геннадий Зюганов.
«Поддержка кандидатуры Зюганова безусловна. В прошлый раз председатель взвешивал, уйти или не уйти. Кандидат номер один – Геннадий Андреевич, но в партии обсуждают политиков второго эшелона, которые, если Зюганов не захочет идти на выборы, будут готовы к выдвижению. Здесь ключевая позиция председателя. То, что его выдвигают – безусловно. Во втором эшелоне порядка десяти кандидатур», - сказал Обухов.
Депутат перечислил несколько фамилий, которые могли бы представлять партию на грядущих президентских выборах.
«Допустим, называется опять Павел Грудинин (директор Совхоза им. Ленина - прим. НСН) – человек, который продемонстрировал свой образ созидателя, несмотря на всю клевету в его адрес. Есть среди кандидатур Новиков Дмитрий Георгиевич (первый зампред комитета ГД по международным делам - прим. НСН). Мы его несколько раз выдвигали в альтернативу спикером Госдумы. Вдумчивый, идеологически подкованный человек. Юрий Вячеславович Афонин (депутат ГД, первый зампред ЦК партии - прим. НСН) тоже в списке кандидатов. Это человек, который де-факто руководит организационной структурой партии. Он очень квалифицированный управленец, администратор, авторитет в партии. Называют Николая Бондаренко (экс-депутат Саратовской облдумы - прим. НСН) – он больше наш, скажем так, блогер, публичное лицо партии. Алексей Куринный – один из координаторов фракции, легендарный врач. Сергей Левченко – успешный экс-губернатор Иркутской области. Николай Коломейцев – координатор фракции, по сути дела. Весь список большой, но ключевая фигура – Геннадий Андреевич», - сообщил Обухов.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил проведение президентских выборов в 2024 году, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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