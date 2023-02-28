«По типу референдума»: В Кремле нет решения о проведении выборов в 2024 году

Политологи Евгений Минченко и Павел Салин в эфире НСН заявили, что власти еще не знают, как будут выглядеть президентские выборы и какие политические решения до этого момента придется принять.

Политологи Евгений Минченко и Павел Салин в эфире НСН оценили перспективы и «ландшафт» президентских выборов в России в 2024 году. Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не объявлял о возможном участии в выборах главы государства в 2024 году. Он отметил, что «у Путина дел много, ему сейчас точно не до этого».

По словам Минченко, завуалированная «избирательная кампания» уже ведется, Владимир Путин собирается выдвигать свою кандидатуру, а выборы в таком случае будут похожи на «референдум». При этом спецоперация на Украине может внести свои коррективы.

«Зачем сообщать о начале избирательной кампании, если по факту она уже ведется. Подготовка к очередному сроку идет полным ходом, но формально это не избирательная кампания. Пока информационная машина Кремля заточена под то, что Путин – кандидат 2024 года. Спецоперация на Украине может повлиять на этот процесс. Мы не знаем, как дальше будут развиваться события. Пока идет подготовка к выборам референдумового типа», - рассказал он.

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Со своей стороны, политолог Павел Салин в беседе с НСН отметил, что в Кремле еще не решили, состоятся ли выборы в привычном формате в 2024 году. Он отметил, что ситуация может кардинально измениться за год.

«Все в ожидании, очень много факторов, которые могут повлиять на решение о проведении выборов и на ландшафт избирательной кампании. Был послан сигнал во время президентского послания: «успокойтесь, все идет по плану», а какой план – не уточняется. Ничего предполагать нельзя, если мы говорим о кандидатах и так далее, слишком много входящих факторов, над которыми Кремль не имеет контроля. Слишком многое может измениться за год, если выборы состоятся в срок. Какие политические решения будут приняты, не представляют себе даже те люди, которые будут их принимать», - объяснил собеседник НСН.

Песков ранее отмечал, что президентские выборы в 2024 году состоятся, несмотря на то, что их проведение ставилось под вопрос на фоне специальной военной операции РФ. В частности, в послании Федеральному собранию Путин подчеркивал, что выборы необходимо провести, так как они — «неотъемлемая часть» развития общества и политической системы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыПрезидентВладимир Путин
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