«По типу референдума»: В Кремле нет решения о проведении выборов в 2024 году

Политологи Евгений Минченко и Павел Салин в эфире НСН оценили перспективы и «ландшафт» президентских выборов в России в 2024 году. Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не объявлял о возможном участии в выборах главы государства в 2024 году. Он отметил, что «у Путина дел много, ему сейчас точно не до этого».

По словам Минченко, завуалированная «избирательная кампания» уже ведется, Владимир Путин собирается выдвигать свою кандидатуру, а выборы в таком случае будут похожи на «референдум». При этом спецоперация на Украине может внести свои коррективы.

«Зачем сообщать о начале избирательной кампании, если по факту она уже ведется. Подготовка к очередному сроку идет полным ходом, но формально это не избирательная кампания. Пока информационная машина Кремля заточена под то, что Путин – кандидат 2024 года. Спецоперация на Украине может повлиять на этот процесс. Мы не знаем, как дальше будут развиваться события. Пока идет подготовка к выборам референдумового типа», - рассказал он.