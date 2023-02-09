Рябков заявил, что глава МАГАТЭ прибудет в Москву 9 февраля

«Гендиректор МАГАТЭ прилетает в Москву сегодня», — рассказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что во время визита Гросси в Москву будет обсуждаться реализация инициативы по созданию зоны защиты ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не планирует встречаться с главой МАГАТЭ, у Гросси состоятся переговоры с представителями МИД и «Росатома».

