Рябков заявил, что глава МАГАТЭ прибудет в Москву 9 февраля
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет в Москву в четверг. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Гендиректор МАГАТЭ прилетает в Москву сегодня», — рассказал дипломат в беседе с РИА Новости.
Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что во время визита Гросси в Москву будет обсуждаться реализация инициативы по созданию зоны защиты ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не планирует встречаться с главой МАГАТЭ, у Гросси состоятся переговоры с представителями МИД и «Росатома».
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