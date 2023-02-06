Путин не планирует встречаться с главой МАГАТЭ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречаться с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, сообщает РИА Новости.
По его словам, у руководителя агентства, который посетит Москву на этой неделе, запланированы встречи с представителями МИД РФ и «Росатома».
«Нет, встреча Гросси и Путина на этой неделе не планируется. Гросси ждут в России его коллеги из «Росатома», из министерства иностранных дел, при необходимости, смогут привлекаться и другие министерства и ведомства», - сказал представитель Кремля журналистам.
Он добавил, что в России ожидают «субстантивных переговоров».
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона рассчитывает на глубокий и профессиональный разговор с Гросси по зоне безопасности Запорожской АЭС, сообщает RT.
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