Путин не планирует встречаться с главой МАГАТЭ

По его словам, у руководителя агентства, который посетит Москву на этой неделе, запланированы встречи с представителями МИД РФ и «Росатома».

«Нет, встреча Гросси и Путина на этой неделе не планируется. Гросси ждут в России его коллеги из «Росатома», из министерства иностранных дел, при необходимости, смогут привлекаться и другие министерства и ведомства», - сказал представитель Кремля журналистам.

Он добавил, что в России ожидают «субстантивных переговоров».

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона рассчитывает на глубокий и профессиональный разговор с Гросси по зоне безопасности Запорожской АЭС, сообщает RT.

