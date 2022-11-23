Росатом и МАГАТЭ продолжат сотрудничать по Запорожской АЭС
Главы Росатома и МАГАТЭ Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси договорились продолжать сотрудничество по вопросам безопасности Запорожской АЭС.
Речь об этом шла на встрече в Стамбуле, сообщает РИА Новости. В частности, создание зоны безопасности вокруг АЭС. Также стороны обсудили ситуацию с обстрелом украинской стороной атомной станции, который произошел 20 ноября. В Росатоме отметили оперативную реакцию на инцидент со стороны МАГАТЭ.
Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе. Станция подвергается периодическим обстрелам со стороны украинских военных. Масштаб радиоактивного загрязнения в случае катастрофы значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. Зона радиационного заражения составит более 5,3 тысяч квадратных метров. В нее попадут Киевская, Запорожская, Харьковская, Полтавская, Херсонская, Одесская, Николаевская, Кировоградская и Винницкая области, ДНР и ЛНР, приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии и Румынии.
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