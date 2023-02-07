Ульянов: Во время визита в Москву Гросси озвучит новые идеи по защите ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время визита в Москву планирует обсудить новые идеи по защите Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По словам постпреда, основным вопросом для обсуждения станет реализация инициативы главы МАГАТЭ по созданию зоны защиты ядерной безопасности на ЗАЭС, отмечает RT.
«У генерального директора есть некие новые идеи. Их нужно прояснить, их нужно обсудить и определиться, в какой мере они отвечают интересам дела», — цитирует Ульянова ТАСС.
Ранее стало известно, что Гросси посетит Москву на текущей неделе, напоминает «Свободная пресса». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер Владимир Путин не планирует встречаться с главой МАГАТЭ.
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