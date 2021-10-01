Рябков высказался о наращивании ядерного арсенала Британии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что недопустимо игнорировать намерения Великобритании по наращиванию ядерного потенциала, сообщают «Известия».

Почти официальные угрозы. Китай реагирует на альянс AUKUS с позиции силы

Он сообщил, что Лондон намерен «пойти по пути наращивания своих возможностей в этой сфере». «Общеизвестно, что для российской стороны в этом контексте первостепенное значение имеет то, что происходит с ядерными арсеналами ближайших союзников США — европейских союзников, Великобритании и Франции», — заявил Рябков. Дипломат отметил, что этот момент нельзя игнорировать.

Он также считает, что партнерство AUKUS не соответствует режиму ядерного нераспространения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал создание объединения Австралии, Великобритании и США AUKUS. По его словам, появление оборонного альянса стало реакцией на стремление Евросоюза к автономии на фоне поспешного выхода из Афганистана.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Ядерное ОружиеВеликобританияСергей Рябков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры