Лавров высказался об оборонном альянсе AUKUS во главе с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал создание объединения Австралии, Великобритании и США AUKUS, сообщают «Известия».

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Выступая на Генассамблее ООН глава внешнеполитического ведомства заявил, что появление оборонного альянса стало реакцией на стремление Евросоюза к автономии на фоне поспешного выхода из Афганистана.

По словам Лаврова, в прессе расценили поставки субмарин в Австралию как реакцию на разговоры о «стратегической автономии» Европы, которые начались после поспешного выхода США из Афганистана.

Тем временем, экс-заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвал Пекин занять более агрессивную позицию после действий Соединенных Штатов и отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым, чтобы дать отпор новым союзам Вашингтона.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:ВеликобританияАвстралияСШАСергей Лавров
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