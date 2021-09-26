Лавров высказался об оборонном альянсе AUKUS во главе с США

Выступая на Генассамблее ООН глава внешнеполитического ведомства заявил, что появление оборонного альянса стало реакцией на стремление Евросоюза к автономии на фоне поспешного выхода из Афганистана.

По словам Лаврова, в прессе расценили поставки субмарин в Австралию как реакцию на разговоры о «стратегической автономии» Европы, которые начались после поспешного выхода США из Афганистана.

Тем временем, экс-заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвал Пекин занять более агрессивную позицию после действий Соединенных Штатов и отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым, чтобы дать отпор новым союзам Вашингтона.

