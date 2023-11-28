Рябков: Встреча Лаврова и Блинкена на совещании глав МИД ОБСЕ исключена

По его словам, Вашингтон не делал запрос на подобную встречу. «И встречи не будет», – заявил дипломат.

Ранее Северная Македония разрешила пролет самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в небе над страной для участия во встрече глав МИД стран ОБСЕ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

