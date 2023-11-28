Рябков: Встреча Лаврова и Блинкена на совещании глав МИД ОБСЕ исключена
Встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном на совещании глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии, исключена, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства иностранных дел России Сергея Рябкова.
По его словам, Вашингтон не делал запрос на подобную встречу. «И встречи не будет», – заявил дипломат.
Ранее Северная Македония разрешила пролет самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в небе над страной для участия во встрече глав МИД стран ОБСЕ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru