СМИ: Северная Македония открыла небо для самолета Лаврова
Северная Македония разрешила пролет самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в небе над страной для участия во встрече глав МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом пишет Associated Press.
«Северная Македония ... заявила, что на следующей неделе на короткое время отменит запрет на полеты из России, что позволит ... Сергею Лаврову принять участие в международной конференции в этой стране, если он примет приглашение», — отмечается в материале.
Разрешение будет действовать с 29 ноября по 1 декабря.
Встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ пройдет 30 ноября-1 декабря в Скопье, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В МИД РФ сообщали, что Россия получила приглашение на мероприятие, участвовать в нем планирует глава внешнеполитического ведомства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru