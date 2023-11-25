СМИ: Северная Македония открыла небо для самолета Лаврова

«Северная Македония ... заявила, что на следующей неделе на короткое время отменит запрет на полеты из России, что позволит ... Сергею Лаврову принять участие в международной конференции в этой стране, если он примет приглашение», — отмечается в материале.

Разрешение будет действовать с 29 ноября по 1 декабря.

Встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ пройдет 30 ноября-1 декабря в Скопье, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В МИД РФ сообщали, что Россия получила приглашение на мероприятие, участвовать в нем планирует глава внешнеполитического ведомства.

