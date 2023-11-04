Россию пригласили на совет министров ОБСЕ в Северной Македонии

Россию пригласили на встречу глав МИД государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

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«Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 стран ОБСЕ пройдет 30 ноября-1 декабря в Скопье.

В прошлом году председательствовавшая в организации Польша отказала министру иностранных дел России Сергею Лаврову в участии в заседании Совета глав МИД ОБСЕ в городе Лодзь, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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