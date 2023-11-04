Россию пригласили на совет министров ОБСЕ в Северной Македонии
Россию пригласили на встречу глав МИД государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 стран ОБСЕ пройдет 30 ноября-1 декабря в Скопье.
В прошлом году председательствовавшая в организации Польша отказала министру иностранных дел России Сергею Лаврову в участии в заседании Совета глав МИД ОБСЕ в городе Лодзь, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Белгородской и Курской областями сбили четыре украинских дрона
- «Высокоточные комплексы» поставили в войска гранатометы и пистолеты-пулеметы
- Reuters: Боевики атаковали авиабазу в Пакистане
- Россию пригласили на совет министров ОБСЕ в Северной Македонии
- В Кузбассе два вагона сошли с рельсов при столкновении машины с грузовым поездом
- WAFA: Израиль разбомбил школу с тысячами беженцев в секторе Газа
- СМИ: Попавшая в ДТП со Шварценеггером велосипедистка подала на актера в суд
- Психолог посоветовала баловать себя и улыбаться для борьбы с хандрой осенью
- Bild: Глава МИД Хорватии неудачно попытался поцеловать Бербок
- Группировка «Запад»: ВСУ потеряли 125 солдат на Купянском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru