Рябков: США и Запад следуют сформированной Россией повестке по безопасности
США и страны Запада сегодня следуют сформулированной Россией повестке в вопросе безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу «Россия 24».
Дипломат, оценивая диалог по предложениям России о гарантиях безопасности, отметил, что необходимые задачи и рубежи ранее «не рассматривались в практическом плане».
«Сейчас мы этим занимаемся в повседневном режиме, повестка дня, по которой мы работаем, сформулирована нами, и США, а за ними так называемый коллективный Запад, следуют этой повестке дня. Мы удерживаем внешнеполитическую инициативу, мы будем работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны», — рассказал Рябков.
Ранее замглавы МИД заявил, что в случае, если ответ американской администрации президента по гарантиям безопасности разочарует Москву, последуют серьезные политические решения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,0 млн+49 513 / сут.
Умерли
325 тыс.+692 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+24 719 / сут.
- Зеленский поговорил по телефону с главой Еврокомиссии
- Рябков: США и Запад следуют сформированной Россией повестке по безопасности
- Зеленский ввел санкции против России
- Украина ввела временный запрет на транзит в Польшу
- Порошенко призвал украинцев объединиться для спасения Украины
- Германия не разрешила Эстонии поставку немецких вооружений Украине
- Кадыров: За нападение на полицейского жене судьи из Чечни грозит реальный срок
- Актера Куравлева перевели из больницы в Коммунарке в хоспис
- США передадут Украине вертолёты, предназначавшиеся Афганистану
- В Грузии сообщили о желании возобновить авиасообщение с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru