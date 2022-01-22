Рябков: США и Запад следуют сформированной Россией повестке по безопасности

Дипломат, оценивая диалог по предложениям России о гарантиях безопасности, отметил, что необходимые задачи и рубежи ранее «не рассматривались в практическом плане».

«Сейчас мы этим занимаемся в повседневном режиме, повестка дня, по которой мы работаем, сформулирована нами, и США, а за ними так называемый коллективный Запад, следуют этой повестке дня. Мы удерживаем внешнеполитическую инициативу, мы будем работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны», — рассказал Рябков.

Ранее замглавы МИД заявил, что в случае, если ответ американской администрации президента по гарантиям безопасности разочарует Москву, последуют серьезные политические решения.

